Bursa'da, kazada ölen anne ile oğlu toprağa verildi

Kaza, dün saat 19.00 sıralarında Nilüfer ilçesine bağlı Doğancı Mahallesi Bursa- Orhaneli karayolu üzerinde meydana geldi. Bursa istikametinden Orhaneli istikametine seyir halinde olan Fikret D. (62) yönetimindeki 16 ARK 291 plakalı kamyon, karşı yönden gelen Ali Uğur'un kullandığı 16 AU 606 plakalı cip ile kafa kafaya çarpıştı. Çarpışmanın şiddetiyle kamyon, cipi metrelerce sürükledi. Kazada cipin sürücüsü Ali Uğur ile araçtaki annesi Fadik Uğur ağır yaralanırken, ihbar üzerine bölgeye itfaiye, jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekipleri tarafından sıkıştıkları yerden çıkarılan anne ile oğlu, sağlık ekiplerince yapılan ilk müdahalenin ardından Çekirge Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Tedaviye alınan sürücü Ali Uğur ile annesi Fadik Uğur, doktorların tüm müdahalesine rağmen yaşamını yitirdi. Kamyon şoförü Fikret D. jandarma ekipleri tarafından gözaltına alındı.

TOPRAĞA VERİLDİ

Cenazelery, yapılan otopsinin ardından öğle saatlerinde yakınları tarafından teslim alınarak Orhaneli ilçesine getirildi. Durdubey Camii'nde ikindi namazından sonra düzenlenen cenaze namazına Orhaneli Kaymakamı Muhammed Furkan Tuna, Orhaneli Belediye Başkanı Ali Osman Tayır, Osmangazi Belediye Başkanı Erkan Aydın ve yakınları katıldı. Fadik Uğur ve oğlu Ali Uğur, kılınan cenaze namazının ardından Orhaneli ilçe mezarlığına defnedildi.