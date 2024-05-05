Olay, öğleden sonra Karataş ilçesinde meydana geldi. İddiaya göre, arkadaşlarıyla sahile gelen Melih Bozkurt, serinlemek için denize girmeye karar verdi. İlçede etkili olan rüzgar nedeniyle denizin dalgalı olmasına aldırış etmeyen Bozkurt, bir süre yüzdükten sonra açığa sürüklenmeye başladı. Bozkurt’un çırpındığını gören arkadaşları durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. Bölgeye gelen ekiplerin çalışmasıyla Bozkurt, denizden çıkarıldı. Sağlık ekiplerince yapılan kontrolde Melih Bozkurt'un yaşamını yitirdiği belirlendi. Bozkurt’un cenazesi, Adli Tıp Kurumu'nun morguna kaldırılırken, olayla ilgili soruşturma başlatıldı.
- Asayiş
Serinlemek için denize giren Melih, boğuldu
Adana'nın Karataş ilçesinde serinlemek için denize giren Melih Bozkurt (14), boğuldu.
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Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Sonsöz Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Sonsöz Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.