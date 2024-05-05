- Asayiş

Serinlemek için denize giren Melih, boğuldu

Adana'nın Karataş ilçesinde serinlemek için denize giren Melih Bozkurt (14), boğuldu. 

Serinlemek için denize giren Melih, boğuldu mask

Olay, öğleden sonra Karataş ilçesinde meydana geldi. İddiaya göre, arkadaşlarıyla sahile gelen Melih Bozkurt, serinlemek için denize girmeye karar verdi. İlçede etkili olan rüzgar nedeniyle denizin dalgalı olmasına aldırış etmeyen Bozkurt, bir süre yüzdükten sonra açığa sürüklenmeye başladı. Bozkurt’un çırpındığını gören arkadaşları durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. Bölgeye gelen ekiplerin çalışmasıyla Bozkurt, denizden çıkarıldı. Sağlık ekiplerince yapılan kontrolde Melih Bozkurt'un yaşamını yitirdiği belirlendi. Bozkurt’un cenazesi, Adli Tıp Kurumu'nun morguna kaldırılırken, olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

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05 May 2024 - 05:49 DHA Adana- Asayiş

Mahreç  Dha Ajansı

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