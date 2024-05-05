Arda Güler ilk lig kupasını kazandı

İspanya La Liga’nın 34’üncü haftasında Real Madrid, bugün sahasında Cadiz’i konuk etti. Milli oyuncu Arda Güler’in de ilk 11 başladığı mücadelede Real Madrid, sahadan 3-0 galibiyetle ayrıldı. Rahat bir galibiyet alarak puanını 87’ye çıkaran Madrid, en yakın rakibi Barcelona’nın da deplasmanda Girona’ya 4-2 mağlup olmasının ardından ligin bitimine 4 hafta kala şampiyonluğu garantilemiş oldu. Girona bu sonuçla puanını 74'e çıkardı ve ikinci sıraya yükseldi. 73 puanda kalan Barcelona ise üçüncü sıraya geriledi.

36’NCI KEZ LİG KUPASINI MÜZESİNE GÖTÜRDÜ

Ligin bitimine 4 hafta kala şampiyonluğunu ilan eden Real Madrid, 36’ncı kez lig kupasını kazanmış oldu. Son 5 sezonda 3’üncü kez şampiyonluğa uzanan Madrid, bu sezon da İspanya Süper Kupası ile birlikte ikinci kez kupa sevinci yaşamış oldu. Aynı zamanda UEFA Şampiyonlar Ligi’nde de yarı finalde yer alan eflatun-beyazlılar, Süper Kupa'nın ardından kulüpler bazında Avrupa'nın 1 numaralı kupasını da müzesine götürerek sezonu 3 şampiyonlukla tamamlamayı hedefliyor.

ARDA GÜLER İLK LİG KUPASINI KAZANDI

Milli oyuncu Arda Güler, Real Madrid formasıyla bu sezon İspanya Süper Kupası’nın yanına bir de lig şampiyonluğunu ekledi. Kariyerindeki ilk lig kupasını kazanan 19 yaşındaki genç futbolcu, daha önce Fenerbahçe formasıyla da Ziraat Türkiye Kupası’nı kazanmıştı. İspanyol devindeki ikinci kupasını kazanan Güler, şu ana kadar ligde 7 maçta forma giyerken 2 gol kaydetti.