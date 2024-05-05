Bingöl'de kaza: 1 ölü, 5 yaralı

Kaza, gece saatlerinde Bingöl- Sancak karayolunun 20'nci kilometresinde meydana geldi. Metin Koçin yönetimindeki 12 AL 043 plakalı otomobil, yola aniden çıkan başıboş ata çarptı. Çarpmanın etkisiyle savrulan otomobil yol kenarındaki istinat duvarına çarparak durabilirken, ihbarla bölgeye sağlık, itfaiye, jandarma ve polis ekipleri sevk edildi. Ekiplerce yapılan kontrolde sürücü Metin Koçin'in kaza yerinde yaşamını yitirdiği belirlenirken, otomobilde yaralanan 5 kişi ise ilk müdahalenin ardından Bingöl Devlet Hastanesi’ne kaldırılarak tedaviye alındı.
Koçin'in cansız bedeni kaza yerinde yapılan incelemenin ardından morga götürülürken, yapılan incelemede otomobilin çarptığı atın da öldüğü belirlendi. Yaralıların hayati tehlikelerinin bulunmadığı öğrenilirken, kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.
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Yorum yazarak Sonsöz Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Sonsöz Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Sonsöz Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Sonsöz Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.