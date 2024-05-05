Kartepe'de otoparkta yangın

Olay, gece yarısı Kartepe ilçesi, D-100 Karayolu Uzuntarla mevkisinde bulunan bir otobüs markasına ait servisin otoparkında meydana geldi. Park halinde olan bir araçta henüz bilinmeyen nedenle yangın çıktı. Alevler kısa sürede diğer araçlara da sıçrarken, ihbar üzerine bölgeye jandarma, itfaiye, AFAD ve sağlık ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekiplerinin müdahale ettiği yangın kontrol altına alınarak söndürülürken, 4 otobüs, 9 midibüs ve 2 minibüs tamamen yanarak kullanılmaz hale geldi.
Kameraya da yansıyan yangının çıkış nedeninin belirlenmesi için soruşturma başlatıldı.
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Yorum yazarak Sonsöz Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Sonsöz Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Sonsöz Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Sonsöz Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.