Kartepe'de otoparkta yangın

Olay, gece yarısı Kartepe ilçesi, D-100 Karayolu Uzuntarla mevkisinde bulunan bir otobüs markasına ait servisin otoparkında meydana geldi. Park halinde olan bir araçta henüz bilinmeyen nedenle yangın çıktı. Alevler kısa sürede diğer araçlara da sıçrarken, ihbar üzerine bölgeye jandarma, itfaiye, AFAD ve sağlık ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekiplerinin müdahale ettiği yangın kontrol altına alınarak söndürülürken, 4 otobüs, 9 midibüs ve 2 minibüs tamamen yanarak kullanılmaz hale geldi.

Kameraya da yansıyan yangının çıkış nedeninin belirlenmesi için soruşturma başlatıldı.