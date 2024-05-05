"Rodos Türkleri Karma Resim ve Seramik Sergisi” 6 Mayıs’ta

Rodos,İstanköy ve Onikiada Türkleri Kültür ve Dayanışma Derneği,6 -10 Mayıs 2024 tarihleri arasında Karşıyaka Belediyesi Sanacar Maruflu Yerleşkesi’nde “Rodos Türkleri Karma Resim ve Seramik Sergisi” düzenleyecektir.
Etkinliklerle ilgili Dernek Başkanı Prof.Dr.Mustafa Kaymakçı şunları söyledi;
‘Sergide; Servet Oyal, Zehra Bastiyalı, M Sadi Nasuhooğlu, Sibel Karaveli ve Gülfem Özyoğurtçu’nun resimleri ile Mustafa Kaymakçı ve Şenay Kaymakçı’nın Rodos Türk Mimarisine özgü seramik çalışmaları sergilenecektir.’ Sergi 12.00-18.00 arasında açık olacaktır.
Kaymakçı sözlerini şöyle sürdürdü, ‘10 Mayısı 2024 günü saat 12.00-14.00 arasında ise aynı yerde Ege Üniversitesi Türk Dünyası Araştırmaları Enstitüsü öğretim elemanı Gökçe Emeç Yücesoy, “İstanköy- Yunanistan Türkleri Geçiş Ritüelleri” kitabını imzalayacaktır. Eser, derneğimiz tarafından desteklenen yüksek lisans tezi çalışmasını içermektedir.’
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Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Sonsöz Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Sonsöz Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.