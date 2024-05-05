"Rodos Türkleri Karma Resim ve Seramik Sergisi” 6 Mayıs’ta



Rodos,İstanköy ve Onikiada Türkleri Kültür ve Dayanışma Derneği,6 -10 Mayıs 2024 tarihleri arasında Karşıyaka Belediyesi Sanacar Maruflu Yerleşkesi’nde “Rodos Türkleri Karma Resim ve Seramik Sergisi” düzenleyecektir.

Etkinliklerle ilgili Dernek Başkanı Prof.Dr.Mustafa Kaymakçı şunları söyledi;



‘Sergide; Servet Oyal, Zehra Bastiyalı, M Sadi Nasuhooğlu, Sibel Karaveli ve Gülfem Özyoğurtçu’nun resimleri ile Mustafa Kaymakçı ve Şenay Kaymakçı’nın Rodos Türk Mimarisine özgü seramik çalışmaları sergilenecektir.’ Sergi 12.00-18.00 arasında açık olacaktır.

Kaymakçı sözlerini şöyle sürdürdü, ‘10 Mayısı 2024 günü saat 12.00-14.00 arasında ise aynı yerde Ege Üniversitesi Türk Dünyası Araştırmaları Enstitüsü öğretim elemanı Gökçe Emeç Yücesoy, “İstanköy- Yunanistan Türkleri Geçiş Ritüelleri” kitabını imzalayacaktır. Eser, derneğimiz tarafından desteklenen yüksek lisans tezi çalışmasını içermektedir.’