Yeni sezona galibiyetle başladılar

Türkiye Görme Engelliler Spor Federasyonu B1 Futbol Sesi Görenler Deplasmanlı Süper Ligi yeni sezonu başladı. Geçen sezonun şampiyonu Çankaya Belediyesi Görme Engelliler Spor Kulübü yeni sezona da galibiyetle başladı. Yeni sezonun ilk maçında Kayseri Görme Engelliler Spor Kulübünü belediyenin Ahlatlıbel Atatürk Parkında konuk eden Çankaya Belediyesi Görme Engelliler Spor Kulübü, rakibini Semih Deniz ve Emrah Öcal’ın ayağından bulduğu gollerle 2-0 mağlup ederek sezona güzel bir başlangıç yaptı. Çankayalı sporcuların yeni sezon heyecanına CHP Ankara İl Başkanı ve Çankaya Belediyesi Görme Engelliler Spor Kulübü Başkanı Yusuf Sayyıdan da ortak oldu.

CHP Ankara İl Başkanı Ümit Erkol’un başlama vuruşu yaptığı karşılaşma, büyük çekişmeye sahne olurken Çankaya Belediyesi Görme Engelliler Spor Kulübü her iki yarıda bulduğu gollerle sonuca giderken oynadığı futbolla yeni sezonda yeni şampiyonluğun sinyalini verdi.

10 YILDA 9 ŞAMPİYONLUK

Deplasmanlı Süper Ligin kurulduğu günden bu yana başarılarıyla lige damga vuran Çankaya Belediyesi Görme Engelliler Spor Kulübü, geçtiğimiz 10 yılda üst üste 9 şampiyonluk kazanarak kırılması güç bir rekora imza attı.