05 May 2024 - 01:03- Asayiş G:

Çorum'da kaza: 1 ölü, 1 yaralı

Çorum'un Alaca ilçesinde kontrolden çıkan otomobilin ağaca çarptığı kazada sürücü Ceren Koçak (19) yaralandı, araçtaki arkadaşı Sema Nur Tosun (21) yaşamını yitirdi. 

Çorum'da kaza: 1 ölü, 1 yaralı mask
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Kaza, akşam saatlerinde Alaca karayolu Dutluca mevkisinde  meydana geldi. Ceren Koçak yönetimindeki 19 ACF 499 plakalı otomobil, sürücüsünün direksiyon kontrolünü yitirmesi sonucu yol kenarındaki ağaca çarptı. Kazada, otomobilde yolcu olarak bulunan Sema Nur Tosun, yaşamını yitirirken, yaralanan sürücü Ceren Koçak ise sağlık ekiplerince Hitit Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne götürülüp, tedaviye alındı. Kazayla ilgili başlatılan soruşturma sürdürülüyor.

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05 May 2024 - 01:03 DHA Çorum/ Alaca- Asayiş

Mahreç  Dha Ajansı

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