Şehit Astsubay Son Yolculuğuna Uğurlandı

Cenaze törenine, Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanı Özgür Özel, CHP Önceki Dönem Genel Sekreteri Önder Sav, CHP Grup Başkanvekili Murat Emir, Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler, Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, Genelkurmay Başkanı Orgeneral Metin Gürak, kuvvet komutanları, Ankara İl Emniyet Müdürü Engin Dinç, CHP Ankara İl Başkanı Ümit Erkol, Mamak Belediye Başkanı Veli Gündüz Şahin, ilçe belediye başkanları, şehidin ailesi, akrabaları ve yakınları katıldı. Aileyi yalnız bırakmadılar.



Ailenin tek çocuğu olan ve babası daha önce vefat eden şehidin annesi Nermin Göçmen, ayakta durmakta güçlük çektiği için tekerlekli sandalye ile törene katıldı. Cenaze töreninde şehit ailesini bir an olsun yalnız bırakmayan Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanı Özgür Özel ve Başkan Veli Gündüz Şahin, aileye baş sağlığı dileklerini iletti.



Ahmet Hamdi Akseki Camisi'nde ikindi namazından sonra kılınan cenaze namazının ardından Göçmen'in cenazesi, askeri bando eşliğinde top arabasıyla taşındı. Şehit Astsubay Göçmen'in cenazesi, Cebeci Askeri Şehitliğinde toprağa verildi.



Şehit Göçmen'in, 8 Mayıs'ta 26'ncı yaş gününü kutlayacağı, babasının ise bir ay önce vefat ettiği öğrenildi.