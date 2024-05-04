İmamoğlu'ndan yarışa davet

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu 4. Uluslararası Kürek Yarışlarına, X hesabından İstanbulluları davet etti.
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Ekrem İmamoğlu İstanbul'da gerçekleşen 4. Uluslararası Kürek Yarışlarına, İstanbulluları davet etti.
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Yorum yazarak Sonsöz Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Sonsöz Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Sonsöz Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Sonsöz Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.