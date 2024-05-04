Otomobil uçuruma yuvarlandı: 5 yaralı

Kaza, saat 18.30 sıralarında Müftü Mahallesi'nde meydana geldi. Özlem G. yönetimindeki 53 ADB 250 plakalı otomobil, sürücüsünün direksiyon kontrolünü yitirmesi sonucu uçuruma yuvarlandı. Kazada, sürücü Özlem G. ile otomobildeki Suzan D., Elisa S., Kader K. ve Ayet K. yaralanırken, ihbar üzerine kaza yerine polis, sağlık ve AFAD ekipleri sevk edildi. Kaza yerine ulaşan ekipler kendi imkanları ile otomobilden çıkan yaralılara ilk müdahalede bulundu. Yaralılar, sağlık ekiplerince Rize Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. Tedaviye alınan yaralıların sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi. Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.
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Yorum yazarak Sonsöz Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Sonsöz Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Sonsöz Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Sonsöz Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.