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Otomobil uçuruma yuvarlandı: 5 yaralı

Rize'de, sürücüsünün kontrolünden çıkan otomobilin uçuruma yuvarlandığı kazada 5 kişi yaralandı.

Otomobil uçuruma yuvarlandı: 5 yaralı mask
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Kaza, saat 18.30 sıralarında Müftü Mahallesi'nde meydana geldi. Özlem G. yönetimindeki 53 ADB 250 plakalı otomobil, sürücüsünün direksiyon kontrolünü yitirmesi sonucu uçuruma yuvarlandı. Kazada, sürücü Özlem G. ile otomobildeki Suzan D., Elisa S., Kader K. ve Ayet K. yaralanırken, ihbar üzerine kaza yerine polis, sağlık ve AFAD ekipleri sevk edildi. Kaza yerine ulaşan ekipler kendi imkanları ile otomobilden çıkan yaralılara ilk müdahalede bulundu. Yaralılar, sağlık ekiplerince Rize Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. Tedaviye alınan yaralıların sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi. Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.

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04 May 2024 - 22:15 DHA Rize- Gündem

Mahreç  Dha Ajansı

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