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Sel sularına kapıldı

Cizre ilçesindeki Cudi Mahallesi’nde etkili olan yağış nedeniyle 1’i çocuk 2 kişi, sel sularına kapıldı. Çevredekilerin yardımıyla sudan çıkarılan 2 kişinin sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi. O anlar, cep telefonu kamerasına yansıdı.

Sel sularına kapıldı
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Öte yandan, Şırnak Valisi Cevdet Atay, yağışta ev ve iş yerlerinde hasar oluşan vatandaşları ziyaret ederek, geçmiş olsun dileğinde bulundu. Vali Atay, hasar tespit çalışmalarının ardından gerekli yardımların yapılacağını söyledi.

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04 May 2024 - 21:33 DHA - Gündem

Mahreç  Dha Ajansı

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