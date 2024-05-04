04 May 2024 - 21:33 - Gündem

Sel sularına kapıldı

Cizre ilçesindeki Cudi Mahallesi’nde etkili olan yağış nedeniyle 1’i çocuk 2 kişi, sel sularına kapıldı. Çevredekilerin yardımıyla sudan çıkarılan 2 kişinin sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi. O anlar, cep telefonu kamerasına yansıdı.