- Spor

Taraftarı şampiyonluğu kutluyor

TFF 2'nci Lig Kırmızı Grup'ta 38'inci ve son hafta maçında Amed Sportif Faaliyetler, konuk ettiği Menemenspor ile 0-0 berabere kalarak, 81 puanla şampiyon oldu. Bu sonuçla 1'inci Lig'e yükselen Diyarbakır temsilcisinde karşılaşmanın ardından taraftarlar, sokaklarda şampiyonluğu kutladı.

Taraftarı şampiyonluğu kutluyor
Taraftarı şampiyonluğu kutluyor
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Amed Sportif Faaliyetler, Diyarbakır Stadı'nda oynanan maçta Menemenspor'u ağırladı. 33 bin taraftarın izlediği karşılaşmada gol sesi çıkmadı. Maçın sona ermesiyle Amed Sportif Faaliyetler, 81 puanla ligi tamamlayarak şampiyon oldu. Maçın bitiminde yaklaşık 20 bin taraftar sahaya indi, kentte ise şampiyonluk kutlamaları yapıldı. Kentin birçok cadde ve sokaklarında kutlamalara başlayan taraftarlar, ellerine yeşil-kırmızı bayrakları alarak tezahüratlarla şampiyonluğu kutladı.

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# Diyarbakır, ISE

04 May 2024 - 21:10 DHA - Spor

Mahreç  Dha Ajansı

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