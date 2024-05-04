Taraftarı şampiyonluğu kutluyor

Amed Sportif Faaliyetler, Diyarbakır Stadı'nda oynanan maçta Menemenspor'u ağırladı. 33 bin taraftarın izlediği karşılaşmada gol sesi çıkmadı. Maçın sona ermesiyle Amed Sportif Faaliyetler, 81 puanla ligi tamamlayarak şampiyon oldu. Maçın bitiminde yaklaşık 20 bin taraftar sahaya indi, kentte ise şampiyonluk kutlamaları yapıldı. Kentin birçok cadde ve sokaklarında kutlamalara başlayan taraftarlar, ellerine yeşil-kırmızı bayrakları alarak tezahüratlarla şampiyonluğu kutladı.

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