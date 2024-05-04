1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü'nde, Saraçhane'den Taksim'e yürümek isteyen gruba polis müdahale etmiş ve bazı göstericiler polis ekiplerine taş ve sopalarla saldırmıştı. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından başlatılan soruşturma kapsamında aralarında polis ekiplerine taş ve sopalarla saldıranlarında bulunduğu 247 kişi gözaltına alındı. Gözaltına alınanlardan 182 kişi serbest kalırken, emniyette işlemleri tamamlanan 65 kişi ise bugün adliyeye sevk edildi. Savcılık ifadelerinin tamamlanan şüphelilerden 52'si, '2911 Sayılı Toplantı ve Gösteri Yürüyüşü Kanuna muhalefet, Terör Örgütü Propagandası Yapma, Kamu görevlisine direnme' suçlarından tutuklanma talebiyle Nöbetçi Sulh Ceza Hakimliğine sevk edildi. Diğer 13 şüpheli ise adli kontrol tedbirlerinin uygulanması talebiyle hakimliğe sevk edildi.
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1 Mayıs olaylarına ilişkin tutuklama
İstanbul’da, 1 Mayıs’ta çıkan olaylarla ilgili gözaltına alınan 65 kişi emniyette yapılan işlemlerin ardından adliyeye sevk edildi. Savcılık ifadelerinin ardından 52 kişi tutuklanma talebiyle mahkemeye sevk edildi.
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Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Sonsöz Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Sonsöz Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.