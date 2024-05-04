Amed Sportif Faaliyetler 1'inci Lig'e yükseldi

Amed Sportif Faaliyetler, Diyarbakır Stadı'nda oynanan maçta Menemenspor'u ağırladı. 33 bin taraftarın izlediği maçın ilk yarısında da ikinci yarısında da gol sesi çıkmadı. Maçın sona ermesiyle Amed Sportif Faaliyetler, puanını 81 puan yaparak; 78 puanla ikinci sıradaki Kastamonuspor önünde şampiyon oldu. Maçın bitiminde yaklaşık 20 bin taraftar sahaya indi. Futbolcuları ve hakemleri korumaya alan polis, güvenli şekilde soyunma odasına götürdü. Özel güvenlik ve polis ekiplerinin müdahalesi ile taraftarlar tribüne çıkarıldı. Kentte kutlamalar sürüyor.
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Yorum yazarak Sonsöz Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Sonsöz Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Sonsöz Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Sonsöz Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.