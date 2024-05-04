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Amed Sportif Faaliyetler 1'inci Lig'e yükseldi

TFF 2'nci Lig Kırmızı Grup’ta mücadele eden Amed Sportif Faaliyetler, ligin 38'inci ve son hafta maçında evinde ağırladığı Menemenspor ile 0-0 berabere kalarak 81 puanla şampiyon oldu ve 1'inci Lig'e yükseldi. Maç sonunda yaklaşık 20 bin kişi sahaya indi.

Amed Sportif Faaliyetler 1'inci Lig'e yükseldi
Amed Sportif Faaliyetler 1'inci Lig'e yükseldi
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Amed Sportif Faaliyetler, Diyarbakır Stadı'nda oynanan maçta Menemenspor'u ağırladı. 33 bin taraftarın izlediği maçın ilk yarısında da ikinci yarısında da gol sesi çıkmadı. Maçın sona ermesiyle Amed Sportif Faaliyetler, puanını 81 puan yaparak; 78 puanla ikinci sıradaki Kastamonuspor önünde şampiyon oldu. Maçın bitiminde yaklaşık 20 bin taraftar sahaya indi. Futbolcuları ve hakemleri korumaya alan polis, güvenli şekilde soyunma odasına götürdü. Özel güvenlik ve polis ekiplerinin müdahalesi ile taraftarlar tribüne çıkarıldı. Kentte kutlamalar sürüyor.

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# ile, Polis, Güvenlik, ilk, Diyarbakır

04 May 2024 - 19:07 DHA - Spor

Mahreç  Dha Ajansı

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