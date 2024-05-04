Haliç Kürek Yarışları’nda ilk gün geride kaldı

2021’den bu yana düzenlenen 4'üncü Uluslararası Haliç Kürek Yarışları - Golden Horn Rowing Cup’ta ilk gün eleme yarışlarıyla tamamlandı. Avrupa’nın en büyük su sporları merkezi olan İBB Haliç Su Sporları Merkezi’nde gerçekleşen yarışların sonucunda finalistler belli oldu.

Yarışların ilk gününde Open 27+ Mix, Open 27+ Erkekler ve Open 27+ Kadınlar kategorilerinde elemeler tamamlandı. Haliç Su Sporları Merkezi önünden başlatılan yarışlarda ekipler uluslararası standartlarda hazırlanmış 4 bin metrelik deniz küreği parkurunda final bileti alabilmek için yarıştı.

KAZANAN BİR SANİYEDEN AZ FARKLA BELLİ OLDU

Türkiye Kürek Federasyonu hakemlerinin gözetimindeki yarışların ilki Open 27+ Mix kategorisinde yapıldı. Yarışı Galata Kürek C ekibi 18:20.35 derecesiyle birinci, Haliç Kürek Spor Kulübü C ekibi 18:27.50 ile ikinci, Galata Kürek B ekibi de 18:52.10 ile üçüncü tamamladı ve finale kalmaya hak kazandı.

Open 27+ Erkekler kategorisindeki ilk eleme yarışı büyük bir çekişmeye sahne oldu. Birinciliği Turkcell Kürek Takımı 17:28.66 ile elde ederken, Pera Kürek bir saniyeden az bir farkla geride kaldı ve 17:29.52 ile ikinci oldu. Haliç Kürek Spor Kulübü D ekibi 17:40.79 ile finale kalmaya hak kazanan üçüncü ekip oldu.

HALİÇ KÜREK VE GALATA KÜREK DAMGA VURDU

Open 27+ Erkekler kategorisinin son eleme yarışında Moda Kürek C ekibi 16:07.66’lık derecesiyle eleme gününün en iyi derecesini tutturdu ve birinci oldu. Galata Kürek C (17:44.88) ve Sakarya Kürek ve Kano Spor Kulübü (17:57.12) bu kategoride final biletini alan son iki ekip olmayı başardı.

Organizasyonun ilk günündeki son yarışlar Open 27+ Kadınlar kategorisinde yapıldı. Eleme turunun ilk yarışının ardından Suadiye Kürek (20:21.18), Moda Kürek A (20:29.69) ve İdealtepe Su Sporları Spor Kulübü (20:55.88) ekipleri ilk üçe girdi ve finale kaldı. Open 27+ Kadınlar’da ikinci yarışta ise Moda Kürek B ekibi 18:25.08’lik derecesiyle birinci, Haliç Kürek Spor Kulübü E 18:51.09 ile ikinci ve Galata Kürek B 19:51.50 ile üçüncü oldu ve günün son final biletlerini aralarında paylaştı.

YEDİ KATEGORİDE KAZANANLAR BELLİ OLUYOR

Finalistlerin belirlendiği ilk günün ardından, ekipler yarın kupaya uzanabilmek için İBB Haliç Su Sporları Merkezi’nde toplanacak. Saat 10.00’da başlayacak yarışlarda Open 27+ Mix, U19 Erkekler, U19 Kadınlar, Open 27+ Erkekler, Open 27+ Kadınlar, U19 Mix ve Şirketler Mix kategorilerinde şampiyonlar belirlenecek.

FENERBAHÇE-GALATASARAY REKABETİ

Organizasyon, Fenerbahçe-Galatasaray rekabetine de sahne olacak. İki ezeli rakip, yarın hem erkekler hem de kadınlar U19 ve U19 Mix kategorilerinde yarışacak.

KAZANAN EKİBE 30 BİN TL

Yarın final yarışlarına sahne olacak yarışlardaki ödüller de belli oldu. Şirketler ve U19 Mix dışındaki tüm kategorilerde ve sadece Türkiye Kürek Federasyonu’na bağlı kulüpler için geçerli olmak üzere, birinci olan ekibe 30 bin TL, ikinciye 20 bin TL ve üçüncüye de 15 bin TL verilecek.

Ayrıca bu kategorilerde kadınlar ve erkeklerde ayrı ayrı genel klasmanda en fazla puanı alan kulüplere de ödül verilecek. Buna göre birinci kulübe 30 bin TL, ikinciye 20 bin TL ve üçüncüye de 15 bin TL ödül verilecek.

Eleme Yarışlarında İlk 3’e Giren Ekipler:

Open 27+ Mix Eleme:

1- Galata Kürek C 18:20.35

2- Haliç Kürek Spor Kulübü C 18:27.50

3- Galata Kürek B 18:52.10

Open 27+ Erkekler 1. Eleme:

1- Turkcell Kürek Takımı 17:28.66

2- Pera Kürek 17:29.52

3- Haliç Kürek Spor Kulübü D 17:40.78

Open 27+ Erkekler 2. Eleme:

1- Moda Kürek C 16:07.66

2- Galata Kürek C 17:44.88

3- Sakarya Kürek ve Kano Spor Kulübü 17:57.12

Open 27+ Kadınlar 1. Eleme:

1- Suadiye Kürek 20:21.18

2- Moda Kürek A 20:29.69

3- İdealtepe Su Sporları Spor Kulübü 20:55.88

Open 27+ Kadınlar 2. Eleme:

1- Moda Kürek B 18:25.08

2- Haliç Kürek Spor Kulübü E 18:51.09

3- Galata Kürek B 19:51.50

5 Mayıs Pazar Final Yarışları Programı:

10.00 Open 27+ Mix

11.00 U19 Erkekler

12.00 U19 Kadınlar

13.00 Open 27+ Erkekler

14.00 Open 27+ Kadınlar

15.00 U19 Mix

16.00 Şirketler Mix

Final yarışlarına kalan kulüpler:

Open 27+ Mix:

Galata Kürek

Haliç Kürek Spor Kulübü

Pera Kürek

Kocaeli Sümerspor Kürek Spor Kulübü

Boğaziçi Kürek – Suadiye Kürek

Pirati Vienna

İdealtepe Su Sporları Spor Kulübü

Moda Kürek

Bayramoğlu Kürek

Open 27+ Erkekler:

Turkcell Kürek Takımı

Pera Kürek

Haliç Kürek

Moda Kürek

Galata Kürek

Sakarya Kürek ve Kano Spor Kulübü

Open 27+ Kadınlar:

Suadiye Kürek

Moda Kürek

İdealtepe Su Sporları Spor Kulübü

Haliç Kürek

Galata Kürek

U19 Mix:

Altınboynuz Spor Kulübü

Çanakkale Kürek ve Kano Spor Kulübü

Denizciler Spor Kulübü

Haliç Kürek Spor Kulübü

Haliç Yelken ve Kürek Spor Kulübü

Kocaeli Sümerspor Kürek Spor Kulübü

Fenerbahçe Spor Kulübü

Galatasaray Spor Kulübü

U19 Erkekler:

Altınboynuz Spor Kulübü

Çanakkale Kürek ve Kano Spor Kulübü

Denizciler Spor Kulübü

Haliç Kürek Spor Kulübü

Haliç Yelken ve Kürek Spor Kulübü

İdealtepe Su Sporları Spor Kulübü

Kocaeli Sümerspor Kürek Spor Kulübü

Fenerbahçe Spor Kulübü

Galatasaray Spor Kulübü

U19 Kadınlar:

Altınboynuz Spor Kulübü

Çanakkale Kürek ve Kano Spor Kulübü

Haliç Kürek Spor Kulübü

Haliç Yelken ve Kürek Spor Kulübü

İBB Spor Kulübü

Fenerbahçe Spor Kulübü

Galatasaray Spor Kulübü

Şirketler Mix:

İş Net

Mavi

QNB Finansbank

Sabancı

Temsa

Tersane İstanbul

Turkcell Kürek Takımı

Vodafone