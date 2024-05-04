Haliç Kürek Yarışları’nda ilk gün geride kaldı

2021’den bu yana düzenlenen 4'üncü Uluslararası Haliç Kürek Yarışları - Golden Horn Rowing Cup’ta ilk gün eleme yarışlarıyla tamamlandı. Avrupa’nın en büyük su sporları merkezi olan İBB Haliç Su Sporları Merkezi’nde gerçekleşen yarışların sonucunda finalistler belli oldu.
Yarışların ilk gününde Open 27+ Mix, Open 27+ Erkekler ve Open 27+ Kadınlar kategorilerinde elemeler tamamlandı. Haliç Su Sporları Merkezi önünden başlatılan yarışlarda ekipler uluslararası standartlarda hazırlanmış 4 bin metrelik deniz küreği parkurunda final bileti alabilmek için yarıştı.
KAZANAN BİR SANİYEDEN AZ FARKLA BELLİ OLDU
Türkiye Kürek Federasyonu hakemlerinin gözetimindeki yarışların ilki Open 27+ Mix kategorisinde yapıldı. Yarışı Galata Kürek C ekibi 18:20.35 derecesiyle birinci, Haliç Kürek Spor Kulübü C ekibi 18:27.50 ile ikinci, Galata Kürek B ekibi de 18:52.10 ile üçüncü tamamladı ve finale kalmaya hak kazandı.
Open 27+ Erkekler kategorisindeki ilk eleme yarışı büyük bir çekişmeye sahne oldu. Birinciliği Turkcell Kürek Takımı 17:28.66 ile elde ederken, Pera Kürek bir saniyeden az bir farkla geride kaldı ve 17:29.52 ile ikinci oldu. Haliç Kürek Spor Kulübü D ekibi 17:40.79 ile finale kalmaya hak kazanan üçüncü ekip oldu.
HALİÇ KÜREK VE GALATA KÜREK DAMGA VURDU
Open 27+ Erkekler kategorisinin son eleme yarışında Moda Kürek C ekibi 16:07.66’lık derecesiyle eleme gününün en iyi derecesini tutturdu ve birinci oldu. Galata Kürek C (17:44.88) ve Sakarya Kürek ve Kano Spor Kulübü (17:57.12) bu kategoride final biletini alan son iki ekip olmayı başardı.
Organizasyonun ilk günündeki son yarışlar Open 27+ Kadınlar kategorisinde yapıldı. Eleme turunun ilk yarışının ardından Suadiye Kürek (20:21.18), Moda Kürek A (20:29.69) ve İdealtepe Su Sporları Spor Kulübü (20:55.88) ekipleri ilk üçe girdi ve finale kaldı. Open 27+ Kadınlar’da ikinci yarışta ise Moda Kürek B ekibi 18:25.08’lik derecesiyle birinci, Haliç Kürek Spor Kulübü E 18:51.09 ile ikinci ve Galata Kürek B 19:51.50 ile üçüncü oldu ve günün son final biletlerini aralarında paylaştı.
YEDİ KATEGORİDE KAZANANLAR BELLİ OLUYOR
Finalistlerin belirlendiği ilk günün ardından, ekipler yarın kupaya uzanabilmek için İBB Haliç Su Sporları Merkezi’nde toplanacak. Saat 10.00’da başlayacak yarışlarda Open 27+ Mix, U19 Erkekler, U19 Kadınlar, Open 27+ Erkekler, Open 27+ Kadınlar, U19 Mix ve Şirketler Mix kategorilerinde şampiyonlar belirlenecek.
FENERBAHÇE-GALATASARAY REKABETİ
Organizasyon, Fenerbahçe-Galatasaray rekabetine de sahne olacak. İki ezeli rakip, yarın hem erkekler hem de kadınlar U19 ve U19 Mix kategorilerinde yarışacak.
KAZANAN EKİBE 30 BİN TL
Yarın final yarışlarına sahne olacak yarışlardaki ödüller de belli oldu. Şirketler ve U19 Mix dışındaki tüm kategorilerde ve sadece Türkiye Kürek Federasyonu’na bağlı kulüpler için geçerli olmak üzere, birinci olan ekibe 30 bin TL, ikinciye 20 bin TL ve üçüncüye de 15 bin TL verilecek.
Ayrıca bu kategorilerde kadınlar ve erkeklerde ayrı ayrı genel klasmanda en fazla puanı alan kulüplere de ödül verilecek. Buna göre birinci kulübe 30 bin TL, ikinciye 20 bin TL ve üçüncüye de 15 bin TL ödül verilecek.
Eleme Yarışlarında İlk 3’e Giren Ekipler:
Open 27+ Mix Eleme:
1- Galata Kürek C 18:20.35
2- Haliç Kürek Spor Kulübü C 18:27.50
3- Galata Kürek B 18:52.10
Open 27+ Erkekler 1. Eleme:
1- Turkcell Kürek Takımı 17:28.66
2- Pera Kürek 17:29.52
3- Haliç Kürek Spor Kulübü D 17:40.78
Open 27+ Erkekler 2. Eleme:
1- Moda Kürek C 16:07.66
2- Galata Kürek C 17:44.88
3- Sakarya Kürek ve Kano Spor Kulübü 17:57.12
Open 27+ Kadınlar 1. Eleme:
1- Suadiye Kürek 20:21.18
2- Moda Kürek A 20:29.69
3- İdealtepe Su Sporları Spor Kulübü 20:55.88
Open 27+ Kadınlar 2. Eleme:
1- Moda Kürek B 18:25.08
2- Haliç Kürek Spor Kulübü E 18:51.09
3- Galata Kürek B 19:51.50
5 Mayıs Pazar Final Yarışları Programı:
10.00 Open 27+ Mix
11.00 U19 Erkekler
12.00 U19 Kadınlar
13.00 Open 27+ Erkekler
14.00 Open 27+ Kadınlar
15.00 U19 Mix
16.00 Şirketler Mix
Final yarışlarına kalan kulüpler:
Open 27+ Mix:
Galata Kürek
Haliç Kürek Spor Kulübü
Pera Kürek
Kocaeli Sümerspor Kürek Spor Kulübü
Boğaziçi Kürek – Suadiye Kürek
Pirati Vienna
İdealtepe Su Sporları Spor Kulübü
Moda Kürek
Bayramoğlu Kürek
Open 27+ Erkekler:
Turkcell Kürek Takımı
Pera Kürek
Haliç Kürek
Moda Kürek
Galata Kürek
Sakarya Kürek ve Kano Spor Kulübü
Open 27+ Kadınlar:
Suadiye Kürek
Moda Kürek
İdealtepe Su Sporları Spor Kulübü
Haliç Kürek
Galata Kürek
U19 Mix:
Altınboynuz Spor Kulübü
Çanakkale Kürek ve Kano Spor Kulübü
Denizciler Spor Kulübü
Haliç Kürek Spor Kulübü
Haliç Yelken ve Kürek Spor Kulübü
Kocaeli Sümerspor Kürek Spor Kulübü
Fenerbahçe Spor Kulübü
Galatasaray Spor Kulübü
U19 Erkekler:
Altınboynuz Spor Kulübü
Çanakkale Kürek ve Kano Spor Kulübü
Denizciler Spor Kulübü
Haliç Kürek Spor Kulübü
Haliç Yelken ve Kürek Spor Kulübü
İdealtepe Su Sporları Spor Kulübü
Kocaeli Sümerspor Kürek Spor Kulübü
Fenerbahçe Spor Kulübü
Galatasaray Spor Kulübü
U19 Kadınlar:
Altınboynuz Spor Kulübü
Çanakkale Kürek ve Kano Spor Kulübü
Haliç Kürek Spor Kulübü
Haliç Yelken ve Kürek Spor Kulübü
İBB Spor Kulübü
Fenerbahçe Spor Kulübü
Galatasaray Spor Kulübü
Şirketler Mix:
İş Net
Mavi
QNB Finansbank
Sabancı
Temsa
Tersane İstanbul
Turkcell Kürek Takımı
Vodafone
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Yorum yazarak Sonsöz Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Sonsöz Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Sonsöz Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Sonsöz Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.