Bakan Işıkhan, sosyal medya hesabından açıklama yaptı. Işıkhan, "Sosyal Güvenlik Kurumumuzun 'Bedeli Ödenecek İlaçlar Listesi’nde yapılan düzenleme ile 79’u yerli üretim olmak üzere 81 ilacı daha geri ödeme listesine aldık. İlaçların hastalarımıza şifa olmasını temenni eder, vatandaşlarımıza sağlıklı bir ömür dilerim" ifadelerini kullandı.
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O ilaçlar geri ödeme listesinde
Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, 79’u yerli üretim olmak üzere 81 ilacın daha geri ödeme listesine alındığını belirtti.
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Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Sonsöz Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Sonsöz Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.