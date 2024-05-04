İş yerinde silahlı saldırı

Siirt Olay, öğle saatlerinde Yeni Mahalle Hastane Caddesi’nde meydana geldi. Motosikletle gelen kimliği belirsiz 2 kişi, iş yerine girdiği sırada Raşit Ö.’ye tabancayla ateş etti. Olayda Raşit Ö. vücuduna isabet eden kurşunla yaralanırken, şüpheliler motosikletle hızla uzaklaştı. İhbarla olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Raşit Ö., ilk müdahalenin ardından Siirt Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılarak tedaviye alındı. Raşit Ö.’nün sağlık durumunun iyi olduğu belirtilirken, olay yerinde inceleme yapan polis ekiplerince, kaçan şüphelilerin yakalanması için çalışma başlatıldı.
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Yorum yazarak Sonsöz Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Sonsöz Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Sonsöz Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Sonsöz Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.