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İş yerinde silahlı saldırı

Siirt’te esnaf Raşit Ö. (41), iş yerine girdiği sırada motosikletle gelen 2 kişinin silahlı saldırısında yaralandı.

İş yerinde silahlı saldırı mask
İş yerinde silahlı saldırı
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Siirt Olay, öğle saatlerinde Yeni Mahalle Hastane Caddesi’nde meydana geldi. Motosikletle gelen kimliği belirsiz 2 kişi, iş yerine girdiği sırada Raşit Ö.’ye tabancayla ateş etti. Olayda Raşit Ö. vücuduna isabet eden kurşunla yaralanırken, şüpheliler motosikletle hızla uzaklaştı. İhbarla olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Raşit Ö., ilk müdahalenin ardından Siirt Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılarak tedaviye alındı. Raşit Ö.’nün sağlık durumunun iyi olduğu belirtilirken, olay yerinde inceleme yapan polis ekiplerince, kaçan şüphelilerin yakalanması için çalışma başlatıldı.

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04 May 2024 - 16:23 DHA Siirt- Gündem

Mahreç  Dha Ajansı

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