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Van'da uyuşturucu operasyonu

Milli Savunma Bakanlığı, Van'da sınır hattında 48 kilo 234 gram uyuşturucu madde ele geçirildiğini duyurdu

Van'da uyuşturucu operasyonu mask

Milli Savunma Bakanlığı, Van'da sınır hattında 48 kilo 234 gram uyuşturucu madde ele geçirildiğini duyurdu.

Bakanlığın sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, "Hudutlarımızda uyuşturucu kaçakçılarına geçit yok. Hudut Kartallarımız tarafından Van hudut hattında gerçekleştirilen arama-tarama faaliyetinde, 48 bin 234 gram uyuşturucu madde ele geçirildi. Ele geçirilen uyuşturucu madde, Jandarma Komutanlığına teslim edildi" denildi.

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04 May 2024 - 16:16 DHA Ankara- Gündem

Mahreç  Dha Ajansı

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