Adana’da şiddetli rüzgarda çatı uçtu

Kentte sabah saatlerinde etkisini gösteren şiddetli rüzgar hayatı olumsuz etkiledi. Seyhan ilçesi Atatürk Caddesi’nde bir kamu bankasının çatısı uçtu. Bankanın yanındaki apartman boşluğuna düşen çatı, paniğe neden oldu. Zabıta ve polis ekipleri çevrede güvenlik önlemi aldı. İtfaiye ekipleri uçan çatıyı kaldırdı.
Çukurova ilçesindeki Kurttepe Mahallesi’nde rüzgarın etkisiyle devrilen bir ağaç otomobilin üstüne düştü. Otomobil ciddi hasar alırken, bölgeye sevk edilen ekipler devrilen ağacı parçalara ayırarak kaldırdı.
Ayrıca yine rüzgarın etkisiyle Adana Şehir Hastanesi önünde bulunan bazı aydınlatma direkleri yola devrildi.
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Yorum yazarak Sonsöz Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Sonsöz Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Sonsöz Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Sonsöz Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.