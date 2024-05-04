Şanlıurfa'da telefon dolandırıcılığı

Şanlıurfa Akçakale Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri, telefonla aradıkları kişilere kendilerini hakim, savcı ve polis olarak tanıtıp, suçlamalar yönelttikten sonra operasyonda kullanmak üzere para ve altın isteyerek dolandırıcılık yapan şebekeyi takibe aldı. Uzun süreli teknik ve fiziki takibinin ardından şebeke üyesi oldukları öne sürülen 25 kişiye yönelik Şanlıurfa, İstanbul, İzmir, Adana, Bursa, Sinop ve Kocaeli’de 30 Nisan’da 27 adrese eş zamanlı operasyon düzenledi. 147 polisin katıldığı operasyonlarda 25 şüpheli gözaltına alınırken, adreslerinde yapılan aramalarda 38 telefon, 46 sim kart, 2 hard disk ve 2 bilgisayar ele geçirildi. Yapılan çalışmalarda şüphelilerin mağdurları 10 milyon 810 bin TL dolandırdıkları tespit edildi.

Emniyetteki işlemleri ardından sevk edildikleri adliyede nöbetçi mahkemeye çıkarılan şüphelilerden 25’i tutuklanırken, 4 kişi ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.