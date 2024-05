Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı tarafından dün Muğla’da startı verilen kampanya, Türkiye’nin her ilinde yoğun ilgi gördü. Hava muhalefeti nedeniyle sadece 4 ilde gerçekleşemeyen kampanyaya başta gençler olmak üzere 7’den 77’ye katılım oldu. Yurt genelinde binlerce kişi valilikler ve orman bölge müdürlükleri tarafından önceden belirlenen adreslerde buluştu. Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, kampanyanın toplumun her kesiminden yoğun ilgi gördüğünü söyledi. Bakanlık olarak orman yangılarına her sezon öncesi olduğu gibi hazırlıklı girdiklerini aktaran Yumaklı, Orman Genel Müdürlüğü’nün ülke genelinde teyakkuz halinde olduğunu aktardı. Yangınları 3 safha olarak değerlendirdiklerini belirten Yumaklı, "Bu kampanyamız bizim en çok önemsediğimiz yangın öncesi safhaya giriyor. Bizim en büyük amacımız yangınları kısa sürede söndürmek değil başlamamasını sağlamak" dedi.

Kampanyaya on binlerce vatandaşın katıldığını vurgulayan Bakan Yumaklı, "Kampanyamızda yaklaşık 313 ton çöp toplandı. Bu çöpler de geri dönüşüme gönderildi. Yaz aylarının gelmesiyle orman yangınları riski daha da arttı. Ülkemizde çıkan orman yangınlarının yüzde 90’ı insan kaynaklı. Yani orman yangınlarına engel olmak elimizde. Vatandaşlarımızdan bir kez daha istirham ediyorum. Ormanlar hepimizin" diye konuştu. Kampanyaya özellikle gençlerin ilgisinin sevindirici olduğuna değinen Yumaklı, "Bu gerçekleştirdiğimiz kampanyamız bir ilk ama son değil. Başta gençlerimiz olmak üzere destek veren herkese teşekkür ediyorum" ifadelerini kullandı.