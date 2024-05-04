- Asayiş

Husumetli ailelerin silahlı kavgası

Mardin’in Kızıltepe ilçesinde husumetli aileler arasında çıkan silahlı kavgada 1’i yoldan geçen, 3 kişi yaralandı.

Husumetli ailelerin silahlı kavgası mask
Husumetli ailelerin silahlı kavgası
Husumetli ailelerin silahlı kavgası
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Olay, öğle saatlerinde Kızıltepe ilçesi Tepebaşı Mahallesi 608’inci Sokak’ta meydana geldi. Aralarında husumet olduğu belirtilen iki aile arasında tartışma çıktı. Tartışma büyüyerek silahlı kavgaya dönüştü. Tarafların yanlarında getirdikleri tabancalarla birbirlerine ateş açtığı kavgada ailelerden 2 kişi ile yoldan geçen 1 kişi, kurşunlarla yaralandı. İhbarla olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralılar, ilk müdahalenin ardından Kızıltepe Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı. Yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu belirtilirken, bazı şüpheliler gözaltına alındı.

Olayla ilgili inceleme başlatıldı.

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04 May 2024 - 14:20 DHA Mardin- Asayiş

Mahreç  Dha Ajansı

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