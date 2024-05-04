- Gündem

Kamyon yola devrildi

Mersin'in Mut ilçesinde yoldan çıkıp devrilen kamyonun sürücüsü Zekeriya Yenilmez, hayatını kaybetti.

Kamyon yola devrildi
Video için play'e tıklayın

Mersin, Zeytinlik mevkiinde sabah saatlerinde meydana gelen kazada, marketlere malzeme taşıyan bir lojistik firmasına ait Zekeriya Yenilmez'in kullandığı 06 BMP 13 plakalı kamyon, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu yoldan çıktı. Devrilen aracın sürücüsü Yenilmez, olay yerinde yaşamını yitirirken. kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

# Mersin, Mut, Trafik kazası, bir, meydana

04 May 2024 - 13:42 DHA Mersin- Gündem

Mahreç  Dha Ajansı

göndermek için kutuyu işaretleyin

Yorum yazarak Sonsöz Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Sonsöz Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Sonsöz Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Sonsöz Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.

Şehir Rehberi

Kurumsal

GİRİŞ YAP KAYIT OL