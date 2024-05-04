VERGİSİNİ ÖDEYENLERE TEŞEKKÜR MESAJI

Maliye Bakanlığı Gelirler İdaresi Başkanlığı ilk kez başlattığı uygulama ile kira gelirini zamanında ödeyen mükelleflere teşekkür mesajı iletiyor. Gelirler İdaresi Başkanlığı gönderdiği mesajda şöyle deniliyor ;“Değerli mükelleflerimiz 2023 yılında elde ettiğiniz gelire ilişkin beyannamenizi zamanında verdiğiniz için teşekkür eder iyi günler dileriz “

Kirada evi ve dükkanı olan vergi mükellefleri “Maliye Bakanlığı’ndan sürekli uyarı yazısı alıyorduk, şimdi teşekkür mesajı almamız bizleri mutlu etti “diyor.

ŞİMŞEK UYARMIŞTI

Maliye Bakanlığı teknoloji ve bilgisayar sistemini kullanarak kimlerin kimlerin kira geliri elde edip beyanname vermediklerini rahatlıkla bulabiliyor. Hazine ve Maliye Bakanı Şimşek, bir süre önce sosyal medya hesabından, kira beyannamelerine ilişkin bilgi verirken Gelir İdaresi Başkanlığının, idari kayıtları (tapu, MERNİS gibi) ve teknolojik imkanları en üst düzeyde kullanarak kira geliri elde edip beyanname vermeyen mükellefleri tespit etmeye yönelik çalışmalarını titizlikle sürdürdüğünü vurgulayarak mükellefleri uyarmıştı

Maliye Bakanı Şimşek"Denetim planına aldığımız 1,2 milyon gayrimenkulden bugüne kadar yaklaşık 420 bininde yerinde tespitte bulunduk. Saha denetimlerimize ve mükelleflerimizi bilgilendirmeye devam ediyoruz. 2023 yılı istisna tutarı olan 21 bin lira üzerinde kira gelirine sahip mükelleflerimize herhangi bir yaptırıma maruz kalmamaları için 5 Nisan'a kadar beyanname vermeleri gerektiğini hatırlatıyoruz. demişti.