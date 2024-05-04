Bakan Yerlikaya'dan araç tasarrufu

Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamada, "Tasarruf tedbirleri kapsamında İçişleri Bakanımız Sayın Ali Yerlikaya’nın talimatlarıyla; Sayın Bakanımızın araçları da dahil olmak üzere Bakan Yardımcılarımızın koruma araç ve koruma polis sayıları azaltılmıştır" denildi.