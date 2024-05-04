- Gündem

Bakan Yerlikaya'dan araç tasarrufu

İçişleri Bakanlığı'nda, Bakan Ali Yerlikaya'nın araçları da dahil bakan yardımcılarının koruma araç ve koruma polis sayıları tasarruf tedbirleri kapsamında azaltıldı.

Bakan Yerlikaya'dan araç tasarrufu mask
Büyütmek için resme tıklayın

Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamada, "Tasarruf tedbirleri kapsamında İçişleri Bakanımız Sayın Ali Yerlikaya’nın talimatlarıyla; Sayın Bakanımızın araçları da dahil olmak üzere Bakan Yardımcılarımızın koruma araç ve koruma polis sayıları azaltılmıştır" denildi.

# Ali Yerlikaya, Polis

04 May 2024 - 13:35 DHA Ankara- Gündem

Mahreç  Dha Ajansı

göndermek için kutuyu işaretleyin

Yorum yazarak Sonsöz Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Sonsöz Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Sonsöz Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Sonsöz Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.

Şehir Rehberi

Kurumsal

GİRİŞ YAP KAYIT OL