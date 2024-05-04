- Asayiş

1 Mayıs’ta saldıran 65 kişi adliyeye sevk edildi

İistanbul’da, 1 Mayıs’ta Şaraçhane’den Taksim meydanına yürümek isteyen gruba engel olan polis ekiplerine saldırdıkları gerekçesiyle gözaltına alınan 65 kişi, bugün adliyeye sevk edildi.

1 Mayıs’ta saldıran 65 kişi adliyeye sevk edildi
1 Mayıs’ta saldıran 65 kişi adliyeye sevk edildi
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İstanbul’da 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü’nde, Saraçhane’de toplanıp Taksim meydanına yürümek isteyen kalabalığa polis izin vermedi. Kalabalık içerisindeki bir grup polise taş ve sopalarla saldırdı. Polise saldırdığı tespit edilen 247 kişi gözaltına alındı. Gözaltına alınanlardan 182 kişi serbest kalırken 65 kişi ise bugün adliyeye sevk edildi.

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04 May 2024 - 13:09 DHA İstanbul- Asayiş

Mahreç  Dha Ajansı

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