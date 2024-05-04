Huzursuz Bağırsak sendromu yaşam kalitesini bozuyor

Toplumun %10 -20’sinde görülmekte olan bu sendrom, karın ağrısıyla doktora başvuran hastalarımızın büyük kısmını oluşturmaktadır. Kadınlarda daha sık görülür. Karın ağrısının yanında hastalar dışkılama alışkanlığında değişiklik olduğundan, karında şişkinlik ve gerginlikten şikayet ederler. Kadın hastalar “Arkadaşlarımlarım hamile misin diye soruyor” diye şikayetini dile getirir. Dışkılama alışkanlığında değişiklik hastadan hastaya değişmektedir. Kimi hastada kabızlık vardır, dışkının şeklinde ve dışkı kalınlığında değişiklikler olur. Kimi hastada ise ishal ön plandadır. Bazı hastalar da ise bazen kabızlık bazen ishal durumu görülebilir.

Ağrı, karında yaygındır daha çok karnın alt bölgelerinde olur. Dışkılama, yellenme yahut geğirme karın ağrısında kısmi rahatlama sağlayabilir. Şikayetler stresle, adet öncesi dönemlerde (premenstrüel sendrom), bazı gıdaları tükettikten sonra şikayetlerde artma görülmektedir. Fibromiyalji ile HBS birliktelik gösterebilmektedir.

Peki huzursuz bağırsak sendromu tanısı konduysa şikayetlerimizin geçmesi yahut hafiflemesi için neler yapabiliriz ?



Beslenme Önerileri;

-Liften zengin beslenin. Posalı yiyecekleri tercih edin bunun yanında hekiminiz önerdiği lif takviyelerini de kullanabilirsiniz.

-Kabızlık ön planda olan hastalarda su tüketimini arttırmak fayda sağlayabilir.

-Kafeinden kaçınmak kaygıyı ve şikayetleri azaltabilir.

-Baklagillerden kaçınmak gaz – şişkinlik şikayetlerinizi azaltabilir.



Laktoz/fruktoz içeren gıdalar şikayetleri arttırabilir. Laktoz süt ve süt ürünlerinde bulunur, früktoz ise meyve şekeridir. Meyveli/şekerli soda, dondurulmuş atıştırmalıklar, meyveli yoğurtlar, salata soslar, konserve meyve, meyve suları, hızlı pişirilen tek öğünlük kutu yiyecekler, diyet bisküviler, kahvaltı gevreği, fırından alınan unlu mamuller, soslar ve çeşniler, şekerli meşrubatlarda çok miktarda bulunmaktadır. Laktoz/fruktoz içeren gıdaların tüketiminde aşırıya kaçılmamalıdır.