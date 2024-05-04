Özgür Özel'den Mansur Yavaş'a ziyaret

Özgür Özel, Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş'a, yeniden seçilmesi nedeniyle 'hayırlı olsun' ziyaretinde bulundu. Yavaş, Özel'i belediye girişinde karşıladı. Mansur Yavaş, Özgür Özel’e Ankara’nın 5 beyazı olan Ankara tavşanı, Ankara balı, Ankara keçisi, Ankara kedisi ve Ankara güvercinini simgeleyen plaket verdi. Özel de Yavaş'a, Çağdaş Yaşamı Destekleme Derneği’ne yaptığı bağışın sertifikasını hediye etti. Özgür Özel, sertifikayı verirken, "Çağdaş Yaşamı Destekleme Derneği'ne, Sayın Başkanımızın yeniden seçilmesini kutlamak için onun adına öğrencilere burs verilmek üzere bağış yaptık. Hayırlı uğurlu olsun yeni dönemi" ifadelerini kullandı.