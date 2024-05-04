Aydemir, çay üreticisinin emeğine dikkat çekti

Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Artvin - Hopa İlçe Başkanı Şükrü Aydemir, çayın hem kültürel olarak hem de ülke ekonomisine katkı sunduğunu söyledi. Sabah kahvaltısında içilen çayın arkasında büyük bir alın teri ve emeğin olduğuna vurgu yapan Başkan Aydemir, “Dostlukların pekiştiği, sohbetlerin derinleştiği çay, işgücünden ulaşıma, ambalaj sanayinden reklam endüstrisine kadar yüz binlerce insanımıza geçim sağlıyor. Bölgemizde yaşayan yaklaşık binlerce ailenin büyük çoğunluğunun tek geçim kaynağı çaydır. Çayda uygulanan niteliksiz politikalar nedeni ile çay tarımı artık geçim kaynağı olmaktan giderek çıkıyor. Bölgede yaşanan göçün en büyük nedenlerinde biri de bu politikalardır” dedi.
Köylünün üretime devam etmesi için alınması gereken önlemlere dikkat çeken Başkan Aydemir, “Çay üretiminin devamlılığının sağlanması gerekmektedir. Yeni çay üretim sezonunun tüm üreticilerimiz için bereketli olmasını, çay üreticisinin emeğinin karşılığını almasını diliyorum” ifadelerini kullandı.
Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Artvin - Hopa İlçe Başkanı Şükrü Aydemir, çayın hem kültürel olarak hem de ülke ekonomisine katkı sunduğunu söyledi. Sabah kahvaltısında içilen çayın arkasında büyük bir alın teri ve emeğin olduğuna vurgu yapan Başkan Aydemir, “Dostlukların pekiştiği, sohbetlerin derinleştiği çay, işgücünden ulaşıma, ambalaj sanayinden reklam endüstrisine kadar yüz binlerce insanımıza geçim sağlıyor. Bölgemizde yaşayan yaklaşık binlerce ailenin büyük çoğunluğunun tek geçim kaynağı çaydır. Çayda uygulanan niteliksiz politikalar nedeni ile çay tarımı artık geçim kaynağı olmaktan giderek çıkıyor. Bölgede yaşanan göçün en büyük nedenlerinde biri de bu politikalardır” dedi.
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Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Sonsöz Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Sonsöz Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.