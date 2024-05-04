Avcılar'da öğrencilere destek

Avcılar Kaymakamı Kemal İnan, 'İyilik Sınıfı' projesini Tahkakale Mahallesi'ndeki Necdet Semker Ortaokulu ile TOKİ Şükriye Yoluç Okulları'nda başlattı. Milli Eğitim Müdürü Cevat Dervişoğlu ile Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı Müdürü Bilal Yıldız ile birlikte iki okula giden Kaymakam İnan, içerisinde kırtasiye ve giyim malzemeleri bulunan 'İyilik Sınıfı'nı da gezdi. Hayırseverler, Tahtakale Mahallesi'nde aralarında oluşturdukları gruplarla önce ihtiyaçları belirledi ardından da harekete geçti. Öğrencilerin de destek verdiği İyilik Sınıfı'nda, kitap, defter, kıyafet ve ayakkabı bulunacak. Kaymakam İnan, sınıfları gezdikten sonra projeye katkıda bulunan hayırseverlerin el izinin bulunduğu duvara kendi el izini bıraktı.

"BU DESTEĞİN SÜREKLİ OLMASINI İSTİYORUZ"

Kaymakam Kemal İnan, "Kaymakamlık olarak ve sosyal yardımlaşma ve dayanışma vakfı olarak okullarımıza birçok yardımı yapıyoruz. Biz istiyoruz ki sadece devlet yardımlarıyla sınırlı kalmasın Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı'nın çalışmaları. Zaten vakıf olarak kurulmasının amacı da devlet yardımlarının insanların yaptığı yardımları ihtiyaç sahiplerine iletmesi. Biz de zaman zaman maddi durumu iyi olan insanlarımızın yardımlarını talep ediyoruz. İhtiyaç sahiplerine özellikle yangın görmüş, ağır ekonomik durum olan ailelere biraz daha destek olmak istiyoruz ve bu desteğin de süreklilik arz etmesini istiyoruz. Bu nedenle yardım talep ediyoruz. Okullarımızda sistematik düzenli ve devamlı bir yardım faaliyeti devam etsin. Yardım etmek isteyenlerle yardım almak isteyenleri bir noktada buluşturalım. Daha önceleri bu tür çalışmalar çeşitli vakıflarda 'Vakıf marketi' adı altında yürütülüyordu. Fakat bizimki daha çok öğrencilerin ihtiyaçlarını başka bir okulumuzda da velilerin ihtiyaçlarını kapsayacak. Bu okulumuzda hanımefendilerin kendi aralarında gönüllü olarak yardım faaliyetlerini organize ettiği güzel bir çalışma var" dedi.

"İHTİYAÇLARI DOĞRULTUSUNDA ALIŞVERİŞLERİNİ YAPABİLECEKLER"

Hayırseverlerden Belgin Tezcan, "Güzel bir proje. Çocuklarımız burada hiç çekinmeden ihtiyaçları doğrultusunda alışverişlerini yapabilecekler. Bunları sürekli bir takip altında yapacağız, eksiklerini gidereceğiz, yeni malzemeler katacağız" dedi.

Kaymakam İnan, daha sonra 'İyilik Sınıfı' projesine destek veren öğrencileri tebik edip, öğrencilerle fotoğraf çektirdi.