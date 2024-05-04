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Adıyaman'daki restoranlara destek

Kültür ve Turizm Bakanlığı tarafından geçen yıl 6 Şubat depremlerinde Adıyaman’da yıkılan tarihi konaklara 25 milyon 600 bin destek sağlandı.

Adıyaman'daki restoranlara destek mask
Adıyaman'daki restoranlara destek
Adıyaman'daki restoranlara destek
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Kahramanmaraş merkezli depremlerin büyük yıkıma neden olduğu Adıyaman’da birçok cami, konak ve tarihi yapı da yıkıldı. Kültür ve Turizm Bakanlığı tarafından desteklenen Keleş, Talat Efendi ve Mehmet Efendi konakları restorasyon çalışmaları devam ederken, Mehmet Ağa, Vakkas Emiroğlu ve İsmet Tanrıverdi konakları için de çalışma başlatıldı.

Kentin tarihi dokusunda büyük boşluğu dolduracak olan tarihi konakların yeniden canlandırılmasının, yaşanan deprem sonrası turizm sektörünün yeniden inşasında ve kent turizminin güçlendirilmesinde önemli rol oynaması bekleniyor.

Çalışmalarla ilgili değerlendirmede bulunan Adıyaman İl Kültür ve Turizm Müdürü Abuzer Gelse, Kültür ve Turizm Bakanlığı tarafından tarihi konaklar için 25 milyon 600 bin TL destek sağlandığını belirterek, "Adıyaman'ın tarihi konaklarının restore edilmesi, şehrimizin kültürel ve turistik potansiyelini artıracak önemli bir adımdır. Bakanlığımızın destekleri ile tarihi ve kültürel mirasımızın korunması ve gelecek nesillere aktarılması için çalışmalarımızı sürdüreceğiz" dedi.

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04 May 2024 - 12:21 DHA - Gündem

Mahreç  Dha Ajansı

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