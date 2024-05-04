"Saldırı bölgeyi kan gölüne çevirebilir"

DSÖ, Gazze’nin Refah kentine yapılacak olası bir saldırının bölgede hali hazırda bozuk olan sağlık sistemini daha da ‘zayıflatacağı’ uyarısında bulunarak, ölüm ve hastalıkların da artacağına dikkat çekti. DSÖ’den yapılan açıklamada, “Refah saldırısı ölüm ve hastalık oranlarını önemli ölçüde artıracak ve zaten bozuk olan sağlık sistemini daha da zayıflatacak. DSÖ, Refah'ta yapılacak geniş çaplı bir askeri operasyonun bölgenin kan gölüne dönüşeceğinden endişe duymaktadır. Şu anda 1.2 milyondan fazla insan bölgede barınıyor ve birçoğu başka bir yere taşınamıyor.

Yeni bir yerinden edilme dalgası aşırı kalabalığı daha da artıracak, gıda, su, sağlık ve temizlik hizmetlerine erişimi daha da kısıtlayacak, hastalık salgınlarının artmasına, açlık seviyelerinin kötüleşmesine ve daha fazla can kaybına yol açacaktır. Gazze'deki 36 hastanenin yalnızca yüzde 33'ü ve birinci basamak sağlık merkezlerinin yüzde 30'u, tekrarlanan saldırılar ve hayati önem taşıyan tıbbi malzeme, yakıt ve personel sıkıntısı nedeniyle belirli kapasitelerde çalışıyor. Acil durum çabalarının bir parçası olarak, DSÖ ve ortakları, hizmetlerin genişletilmesi ve malzemelerin önceden konumlandırılması da dahil olmak üzere sağlık hizmetlerini iyileştirmek ve yeniden canlandırmak için acilen çalışıyor, ancak Refah’a düzenlenecek olası bir saldırı bizi bozulan sağlık sistemi, ölüm ve ölümlerdeki artışla baş edemeyeceğimiz bir noktaya getirecek” denildi.

DSÖ Genel Direktörü Tedros Adhanom Ghebreyesus ise, “Refah'ta geniş çaplı bir askeri operasyonun kan gölüne yol açabileceği ve zaten bozuk olan sağlık sistemini daha da zayıflatabileceği konusunda derin endişe duyuyoruz” ifadelerini kullandı.