Güvercin kurtarma operasyonu

İstanbul Barış Mahallesi’ndeki Enver Adakan Koruluğu’nda yürüyüşe çıkan bir kişi çam ağaçlarından birisinin üzerinde iki güvercinin ipe asılı halde çırpındığını fark etti. Güvercinlerin kurtulamadığını gören çevredekiler de itfaiyeyi aradı. Gelen itfaiye ekibi merdivenli araçla koruya giremeyince asma çelik merdiven getirildi. Bir itfaiyeci merdiven ile tırmanarak elindeki aparatın yardımı ile can çekişen iki güvercinin olduğu dala uzanarak ipi kesti. Ayak ve bacaklarına ip dolandığı için çırpınan iki güvercini alarak indiren itfaiyeci arkadaşının da yardımı ile kuşları sakinleştirerek ipleri temizledi. Çevredekilerin cep telefonu ile görüntülediği güvercinleri kurtarma operasyonunda bir itfaiyeci kuşları öperek sakinleştirdi. Kurtarılan iki kuş ardından doğaya salındı.