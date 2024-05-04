Suç şebekesi çökertildi

Mersin Tarsus İlçe Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Grup Amirliği’nin suç örgütleri ve faaliyetlerinin deşifre edilmesine yönelik teknik ve fiziki çalışmaları sonuç verdi. Ekiplerin çalışması kapsamında, O.G. isimli kişinin liderliğinde suç şebekesi kurulduğu ve bu şebekenin ilçe genelinde silah ve uyuşturucu madde ticareti yaptığı, bazı şahıslar arasındaki para meselelerinde alacakların ödenmesine aracılık ederek, kasten yaralama olaylarına karıştıkları tespit edildi. Bunun üzerine şüphelilerin yakalanmasına yönelik belirlenen adreslere eş zamanlı operasyon düzenlendi. Operasyonda, O.G., E.K., D.D., M.Y. ve K.P. gözaltına alındı. Emniyetteki işlemlerin ardından adliyeye sevk edilen; M.Y. ile D.D. denetimli serbestlikle serbest kalırken, suç şebekesi lideri O.G. ve beraberindeki E.K. ile K.P. tutuklanarak cezaevine gönderildi.
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Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Sonsöz Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Sonsöz Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.