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Suç şebekesi çökertildi

Mersin’de silah ve uyuşturucu madde ticareti yapan ile alacakların ödenmesine aracılık ederek kasten yaralama olaylarına karıştıkları tespit edilen 5 kişilik suç şebekesi çökertildi.

Suç şebekesi çökertildi mask
Suç şebekesi çökertildi
Suç şebekesi çökertildi
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Mersin Tarsus İlçe Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Grup Amirliği’nin suç örgütleri ve faaliyetlerinin deşifre edilmesine yönelik teknik ve fiziki çalışmaları sonuç verdi. Ekiplerin çalışması kapsamında, O.G. isimli kişinin liderliğinde suç şebekesi kurulduğu ve bu şebekenin ilçe genelinde silah ve uyuşturucu madde ticareti yaptığı, bazı şahıslar arasındaki para meselelerinde alacakların ödenmesine aracılık ederek, kasten yaralama olaylarına karıştıkları tespit edildi. Bunun üzerine şüphelilerin yakalanmasına yönelik belirlenen adreslere eş zamanlı operasyon düzenlendi. Operasyonda, O.G., E.K., D.D., M.Y. ve K.P. gözaltına alındı. Emniyetteki işlemlerin ardından adliyeye sevk edilen; M.Y. ile D.D. denetimli serbestlikle serbest kalırken, suç şebekesi lideri O.G. ve beraberindeki E.K. ile K.P. tutuklanarak cezaevine gönderildi.

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04 May 2024 - 12:00 DHA Mersin- Gündem

Mahreç  Dha Ajansı

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