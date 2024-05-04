MSB duyurdu, 7 terörist etkisiz hale getirildi

Milli Savunma Bakanlığı'nın sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda, 7 PKK/ YPG’li terörist etkisiz hale getirildiği açıklandı.

MSB tarafından yapılan açıklama şu şekilde; "Suriye’nin kuzeyindeki Fırat Kalkanı ve Barış Pınarı bölgelerinde saldırı hazırlığı yapan 7 PKK/ YPG’li terörist etkisiz hale getirildi."