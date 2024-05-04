- Asayiş

Silah ve uyuşturucu operasyonunda 7 tutuklama

İzmir'de, silah ve mühimmat kaçakçılığı ile uyuşturucu satıcılarına yönelik gerçekleştirilen operasyonda 16 şüpheli gözaltına alındı.

Silah ve uyuşturucu operasyonunda 7 tutuklama mask
Silah ve uyuşturucu operasyonunda 7 tutuklama
Silah ve uyuşturucu operasyonunda 7 tutuklama
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Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ve Aliağa Organize Suçlar Büro Amirliği ekipleri, silah ve mühimmat kaçakçılığı yapan ayrıca uyuşturucu madde satan şüphelilere yönelik 30 Nisan'da Kınık ve Bergama ilçelerinde operasyon düzenledi. Hava destekli operasyonda şüphelilerin ev ve iş yerlerinde yapılan aramalarda 17,86 gram metamfetamin, 20 gram esrar, 190 sentetik hap, 11 tabanca, 1 otomatik tüfek ve çok sayıda silah parçası ele geçirildi. 16 şüpheli gözaltına alındı.

İşlemlerin ardından dün adliye sevk edilen şüphelilerden 7'si tutuklandı. 5'i adli kontrol şartıyla olmak üzere, 9'u serbest bırakıldı.

Soruşturma kapsamında 1 şüphelinin yakalanması için çalışmalar ise sürüyor.

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04 May 2024 - 11:29 DHA İzmir- Asayiş

Mahreç  Dha Ajansı

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