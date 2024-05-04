Silah ve uyuşturucu operasyonunda 7 tutuklama

Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ve Aliağa Organize Suçlar Büro Amirliği ekipleri, silah ve mühimmat kaçakçılığı yapan ayrıca uyuşturucu madde satan şüphelilere yönelik 30 Nisan'da Kınık ve Bergama ilçelerinde operasyon düzenledi. Hava destekli operasyonda şüphelilerin ev ve iş yerlerinde yapılan aramalarda 17,86 gram metamfetamin, 20 gram esrar, 190 sentetik hap, 11 tabanca, 1 otomatik tüfek ve çok sayıda silah parçası ele geçirildi. 16 şüpheli gözaltına alındı.
İşlemlerin ardından dün adliye sevk edilen şüphelilerden 7'si tutuklandı. 5'i adli kontrol şartıyla olmak üzere, 9'u serbest bırakıldı.
Soruşturma kapsamında 1 şüphelinin yakalanması için çalışmalar ise sürüyor.
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Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Sonsöz Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Sonsöz Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.