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Fatih'te kadının çantasını çaldı

İstanbul, Fatih'te bir kadın yolda yürüdüğü esnada saldırıya uğradı. Gaspçı yumruk ve kafa attığı kadının çantasını çaldı. O anlar güvenlik kamerasına yansıdı.

Fatih'te kadının çantasını çaldı
Fatih'te kadının çantasını çaldı
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İstanbul, Fatih Katip Kasım mahallesinde meydana geldi. Muzaffer Karaaslan isimli şüpheli, evine gitmeye çalışan Yıldız Haydarova'nın yanına yaklaşıp çantasını çalmaya çalıştı. Çantasını kaptırmamak için direnen Haydarova'ya, Karaaslan tekme, yumruk ve kafa attı. Saldırgan aldığı darbelerin etkisiyle sarsılan kadının çantasını alıp kaçtı. Haydarova'nın şikayeti üzerine harekete geçen Fatih İlçe Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro Amirliği ekipleri inceledikleri güvenlik kamera görüntülerinin ardından şüpheli Muzaffer Karaaslan'ı yakaladı. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen Karaaslan çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Cadde üzerinde esnaflık yapan Şuayip Aktaş, "Gaspçı arkasından takip ediyordu sanırım. Kadını kepenklere yaslayarak dövüyor. Kadın direndi ama direndikçe daha çok vurdu. İlk izlediğimizde bıçakladı diye korktuk ama detaylı izlediğimizde çok şükür bıçaklanmadığını gördük. Kafa ve yumruk atıyor bayağı hırpaladı. O saatte kimsenin de olmaması kadın için de üzücü olaydı" dedi.

SALDIRI ANI GÜVENLİK KAMERASINDA

Güvenlik kamerasına yansıyan görüntülerde Haydarova'nın caddede yürüdüğü esnada şüpheli Karaaslan'ın yanına yaklaştığı ve talihsiz kadına yumruk ve kafa atarak gasbettiği görülüyor.

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04 May 2024 - 11:28 DHA İstanbul- Gündem

Mahreç  Dha Ajansı

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