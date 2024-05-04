Yunanistan'dan Rusya'ya giden, 180 metre uzunluğunda Vietnam bayraklı, 'Sea Marine 1' isimli boş tanker, sabah saatlerinde 1915 Çanakkale Köprüsü önlerinde makine arızası yaptı. Sürüklenen geminin kaptanı, durumu telsizle Çanakkale Boğazı Gemi Trafik Hizmetleri Merkezi Müdürlüğü'ne (VTS) bildirdi. Bölgeye, Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğü'ne ait 'Kurtarma-3' römorkörü sevk edildi. Diğer gemiler ise arıza hakkında bilgilendirildi. Arızalanan tanker, römorkör eşliğinde Şevketiye mevkisine demirletildi.
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Boğazda gemi arıza yaptı
Çanakkale Boğazı'nda makine arızası yapan Vietnam bayraklı tanker, römorkörler eşliğinde Şevketiye mevkisine demirletildi.
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Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Sonsöz Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Sonsöz Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.