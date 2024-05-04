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Gaziantep'te dairede yangın

Gaziantep'te, 13 katlı apartmanın 8'inci katındaki dairede çıkan yangın, itfaiye ekipleri tarafından söndürüldü.

Gaziantep'te dairede yangın mask
Gaziantep'te dairede yangın
Gaziantep'te dairede yangın
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Gaziantep Şehirgösteren Mahallesi'nde bulunan 13 katlı apartmanın 8'inci katındaki dairede sabah saatelrinde yangın çıktı. Dumanları görenler, durumu 112 Acil Çağrı Merkezi’ne bildirdi. İhbarla olay yerine itfaiye, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekiplerinin 1 saatlik müdahalesiyle söndürülen yangında can kaybı ya da yaralanan olmadı.

Yangının çıkış nedeninin belirlenmesi için inceleme başlatıldı.

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04 May 2024 - 11:07 DHA Gaziantep- Gündem

Mahreç  Dha Ajansı

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