- Asayiş

İki gün arayla iki hırsızlık olayı

Sultangazi'de, bir marketin manav reyonundan iki çuval patates çalan hırsızlar, bir büfenin önündeki dondurma dolabının da kilidini kırmaya çalıştı.

İki gün arayla iki hırsızlık olayı
İki gün arayla iki hırsızlık olayı
+2
Video için play'e tıklayın

Sultangazi'de, iki gün arayla iş yerlerinden hırsızlık yapan iki kişi, güvenlik kameralarına yakalandı. İlk olarak 29 Nisan Pazartesi günü, sabah saatlerinde Cebeci Mahallesi'nde bulunan marketin önüne gelen iki şüpheli, kapalı olan marketin manav reyonunda bulunan iki çuval patatesi çaldı. Çaldıkları patatesleri ara sokakta kaldırım üzerine bırakan şüpheliler, daha sonra getirdikleri kağıt toplama aracına patates çuvallarını yükleyerek uzaklaştı. 1 Mayıs Çarşamba günü ise aynı kişiler, kapalı olan bir büfenin önünde bulunan dondurma dolabının kilini kırmaya çalıştı. Vatandaşların tepki göstermesi üzerine hırsızlar olay yerinden kaçtı. Hırsızlardan biri ise, tekstil mağazasında beğendiği ürünleri bir poşetin içerisine koyarak çaldı. O anlar iş yerlerinin güvenlik kameralarına yansıdı.

# Hırsızlık, sultangazi, ISE, olarak, bir, daha, ilk, Güvenlik

04 May 2024 - 10:55 DHA İstanbul- Asayiş

Mahreç  Dha Ajansı

göndermek için kutuyu işaretleyin

Yorum yazarak Sonsöz Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Sonsöz Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Sonsöz Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Sonsöz Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.

Şehir Rehberi

Kurumsal

GİRİŞ YAP KAYIT OL