Yargı, ekranlara veda ediyor

Üç sezondur ekrana gelen dizi Yargı'nın büyük final gecesine ilişkin detaylar belli oldu. 26 Mayıs Pazar günü İstanbul Lütfi Kırdar Kongre Merkezi'nde gerçekleşecek olan seyircili gösterimin tüm gelirinin Türk Eğitim Vakfı'na bağışlanacağı açıklandı. Biletleri satışa çıkan gecede, katılımcıları birçok sürpriz bekliyor.

Kanal D'nin, pazar akşamlarına damga vuran Ay Yapım imzalı dizisi Yargı, unutulmaz bir geceyle ekrana veda etmeye hazırlanıyor. 26 Mayıs Pazar akşamı son bölümü yayınlanacak olan dizinin ekibi, bu vedayı yıllardır onları yalnız bırakmayan seyircisiyle gerçekleştirecek. Anlamlı bir iş birliği ile Lütfi Kırdar Kongre Merkezi'nde yapılacak gösterimde seyirciler son bölümü dizinin ekibi ile birlikte izleyebilecek. Gecenin tüm geliri ise çocukların eğitimine katkı sağlamak için Türk Eğitim Vakfı'na bağışlanacak. Geceye katılamayanlar ise, 'Eğitime Destek Bileti' alarak destek olabilecek. Sürpriz performanslarla dolu gecenin biletleri Biletix'te satışa çıktı.

Sema Ergenekon'un usta kaleminin Ali Bilgin rejisiyle buluştuğu dizinin başrollerinde Kaan Urgancıoğlu ve Pınar Deniz yer alırken onlara Uğur Polat, Cezmi Baskın, Zeyno Eracar, Uğur Aslan, Defne Kayalar, Arda Anarat, Pınar Çağlar Gençtürk, Nilgün Türksever, Onur Özaydın, Naşit Özcan, Sermet Yeşil, Ayşegül Cengiz, Muttalip Müjdeci, Ulvi Kahyaoğlu, Beren Nur Karadiş, Zeynep Atılgan, Merve Ateş, Gece Işık Demirel, Duygu Serin, Tolga Canbeyli, Onur Tekin, Çağrı Atakan ve Dilara Çakır gibi usta ve genç isimler eşlik ediyor.

Yargı'nın 26 Mayıs'ta gerçekleşecek olan özel final gecesinin biletlerine https://www.biletix.com/etkinlik/3YRG1/TURKIYE/tr bu linkten ulaşılabilecek.