Hatay'da vurulan köpek, tedavi edildi

Hatay'ın Kırıkhan ilçesinin kırsal Güzelce Mahallesi’nde bir sokak köpeğinin sekerek yürüdüğünü fark eden hayvanseverler, harekete geçti. Bacağından yaralandığı saptanan sokak köpeğinin tedavisi için Hayvan Hakları Federasyonu (HAYTAP) ile iletişime geçen hayvanseverler, Osmaniye’deki tedavi merkezine transferini sağladı. Burada, Veteriner Hekim Ali Laçinbala tarafından muayene edilen köpeğin çekilen röntgen görüntüsünde, ateşli bir silahla yaralandığı, sol ön humerus kemiğinde parçalanma ve sinirlerde de tahribat oluştuğu belirlendi. Ameliyata alınan köpeğin bacağındaki mermi çekirdeği, yaklaşık 2,5 saat süren zorlu bir operasyonla çıkartıldı. 20 santimetre büyüklüğündeki açık yara ve mermi çekirdeğinin çıkartıldığı 5 santimetrelik açık yaraya tedavi uygulandı. Ayrıca, mermiye bağlı enfeksiyon nedeniyle antibiyotik tedavisi ile paraziter ilaçlamalar uygulandı. Diğer yandan ise jandarma tarafından adli işlem başlatıldı.

Ali Laçinbala, mermi çekirdeğinin, köpeğin sol ön bacağını paramparça bir hale getirdiğini belirterek, “Yaklaşık 2,5 saat süren bir ameliyatla operasyonumuzu tamamladık. Çok ciddi bir açık yara sonrasında mermi çekirdeğini içeriden çıkarttık. Depremi yaşadık ölümden döndük ama hala bu tip şeyleri hala yapmaya devam ediyoruz. Lütfen bu canlara ikinci bir yaşam hakkı tanıyın. Bu canlar da bizim gibi nefes alıyor, lütfen bu ıstırapları onlara yaşatmayın” dedi.