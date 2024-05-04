Zabıta kaputta sürüklendi

Olay, dün öğlen saatlerinde Fatih Aksaray’da yaşandı. Zabıta memurunun trafikte uyarıda bulunduğu kapalı kasa minibüs sürücüsü araçtan inerek kendisini uyaran zabıta memurlarına araçta bulunan diğer arkadaşı ile saldırmaya başladı. Çevredeki vatandaşların araya girmeye çalışması ile kavga durmayarak devam etti. Kapalı kasa minibüs sürücüsü aracını hareket ettirdiği sırada bir zabıta memuru aracın kaputuna tutunarak ilerlemeye başladı. Sürücü kaputa tutunan zabıta memuru ile kaçmaya çalışırken aracı polis ekipleri fark ederek durdurdu. Bir süre kaputa tutunarak ilerleyen zabıta memuru kendisini yere bırakırken, araç sürücüsü ve yanındaki bir diğer kişi gözaltına alındı. Kavga anları ve zabıta memurunun kaputa tutunarak ilerlediği anlar cep telefonu kamerasına yansıdı.
Video için play'e tıklayın
Yorum yazarak Sonsöz Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Sonsöz Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Sonsöz Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Sonsöz Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.
Şimdi oturum açın, her yorumda isim ve e.posta yazma zahmetinden kurtulun. Oturum açmak için bir hesabınız yoksa, oluşturmak için buraya tıklayın.
Yorum yazarak Sonsöz Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Sonsöz Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Sonsöz Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Sonsöz Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.