- İlçe Haberleri

Şehidin var Keçiören!

Keçiören Belediye Başkanı Mesut Özarslan,  Pençe - Kilit Operasyon bölgesinde şehit düşen Ata Göçmen için başsağlığı diledi.

04 May 2024 - 10:11 Ankara/ Keçiören- İlçe Haberleri

Mahreç  Melisa Sapaz

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