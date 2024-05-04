Edirne'de komşuyu küstürmeyin uyarısı

Edirne'ye döviz kurlarındaki artış nedeniyle günü birlik alışverişe gelen Bulgar ve Yunan turistlerin sayısında son günlerde havaların da ısınmasıyla yeniden artış yaşanmaya başlandı.Özellikle cuma gününden başlayarak günü birlik gelen yabancı turistler, kent ekonomisine önemli oranda katkı sunuyor. Cuma günleri kurulan Ulus Pazarı'nda ise artan turist yoğunluğu esnafın yüzünü güldürürken, komşu ülke vatandaşları fiyatları yüksek buldu.

'PİYASAYI AYAKTA TUTUYORLAR'

ETSO Başkanı Sezai Irmak, yoğun olarak alışveriye gelen Bulgar ve Yunan turistlere pahalı ürün satıldığı yönünde kendilerinin de duyum aldıklarını söyledi. Gelen komşu ülke vatandaşlarının Edirne ekonomisini ayakta tutuğunu anlatan Irmak, Gerek Balkan ülkelerinden, özellikle de sınır komşumuz Bulgaristan ve Yunanistan'dan ilimize yoğun olarak günü birlikçi akını olmakta, bunlar da Edirne ekonomisinin canlı kalması için lokomotif görevi görüyorlar. Pandemide, bütün illerdeki ekonomilerin yatay seyrettiği, durgunlaştığı dönemde bile Edirne ekonomisi canlı kaldı Balkanlar'dan gelen komşularımız sayesinde. Piyasayı ayakta tuttuklarını söyleyebiliriz dedi.

'KOMŞUYU KÜSTÜRMEYELİM Kİ ALTERNATİF YERLER ARAMASINLAR'

Gelen turistlerin en sık yaşadığı sorunların başında pahalılık ve tuvalet geldiğini belirten Irmak, Bunlar geldiklerinde bir takım sorunlar da yaşayabiliyorlar ki bu sorunların en başında en önemlisi tuvalet sorunu. Kent merkezinde yeteri kadar tuvalet yok. Yeni belediye başkanımız yer tespiti yapmış ve en kısa zamanda tuvalet ihtiyacının çözüleceğini söyledi. Bunun dışında esnafın ürününü pahalıya sattığını söylüyorlar gelen ziyaretçiler. Bu konuda şunu söyleyebilirim; her esnafın başına bir nöbetçi dikemeyiz ama esnaf makul karlarla malını satarsa müşteri sürekli olur. Bir kere kazıklarsan arkası gelmez, bu insanları köreltmeyelim, küstürmeyelim ki alternatif yerler aramasınlar diye konuştu.Irmak, Edirne ekonomisinin komşu ülke vatandaşları sayesinde ayakta olduğuna vurgu yaparak, Edirne ekonomisi onlar sayesinde şu anda ayakta. Geçmişte, yani 1980'li yıllarda gurbetçilere esnafımızın yaptığı kötü davranışlar, gurbetçileri Edirne'den soğuttu, uzun süre gelmeleri için uğraştık. Şimdi tekrar bu potansiyeli yakalamışken insanları küstürmemiz lazım. Tuvalet ihtiyacının çözülmesi lazım, otoparklarla ilgili bir denetleme kurulu kurdu valilik. Buralardan fahiş fiyat talep edildiğini duyuyoruz. Bize ulaşan bir vaka olduğunda müdahale ediyoruz dedi.

'FİYATLAR UÇMUŞ'

Edirne'ye Bulgaristan'ın Filibe' kentinden alışveriş için gelen Bektaş Nikolov, fiyatların çok pahalı olduğunu söyledi. Nikolov, Edirne'de fiyatlar artık çok yüksek, Bulgaristan'da daha uygun fiyata buluyoruz. Eskiden daha uygun geliyordu, bu kadar artmamıştı, şu anda her şey uçmuş. Çok fazla eşya da alamıyoruz çünkü Bulgar gümrüğü sorun çıkartabiliyor bazen. Bizim buraya asıl geliş amacımız gelip bir şeyler yiyip para harcamak. Türk ekonomisine yardımcı oluyoruz ifadelerini kullandı.Harmanlı'dan gelen Rıza Mihaylov da, bazı ürünlerin pahalı olduğunu belirtip, Fiyatlar genel olarak uygun gibi. Bazı eşyalar da pahalılık var ama aradığınız şeye göre değişiyor. Önceki dönemlere göre fiyatların çok arttığı açık. Biz özellikle bebeğimizin maması için geliyoruz çünkü burada fiyatı daha uygun. Sadece pazarı gezmiyoruz, çarşıyı da geziyoruz. Her hafta gelip alışverişimizi yapıyoruz. Yemek, içmek, eşya ne lazımsa onu alıyoruz. Kalite olarak Türkiye Bulgaristan'dan çok daha iyi, biraz da bunun etkisi var dedi.

'GELDİKLERİ ZAMAN TOPLU ALIYORLAR'

Bulgar müşterilerin toplu şekilde alışveriş yaptığını söyleyen Ulus Pazarı esnafı Tufan Özçelik, Bulgarlar olmasa İstanbul'dan buraya gelip tezgah açmayız. Açıkçası Bulgarlar sayesinde ayakta duruyoruz. Geldikleri zaman toplu olarak alıyorlar. Aldığı bir ayakkabı burada onlara göre çok ucuz. İşler son dönemde işler oldukça düştü diyebiliriz yerli müşteri açısından. Pazar kalabalık görünüyor ama boş kalabalık diyebilirim. Bulgarlar öğlene kadar geliyor, öğlene kadar ne verdiysek akşama kadar kâr diye sayıyoruz diye konuştu.