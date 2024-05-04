İstanbul'da mahzen operasyonu.

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla, Kağıthane, Esenyurt, Beylikdüzü, Başakşehir, Bahçelievler, Küçükçekmece ve Beşiktaş ilçelerinde düzenlenen "MAHZEN-37" operasyonlarında; Kasten Öldürmeye Teşebbüs, Kişiyi Hürriyetinden Yoksun Kılma, İş Yeri Kurşunlaması, Kasten Yaralama ve Tehdit suçlarına karıştığı tespit edilen, elebaşılığını yurt dışında firarı haldeki Beratcan Gökdemir’in yaptığı Daltonlar suç örgütü üyesi 14 şüphelinin yakalandığını açıkladı.
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Yorum yazarak Sonsöz Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Sonsöz Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Sonsöz Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Sonsöz Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.