İstanbul'da mahzen operasyonu.

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla, Kağıthane, Esenyurt, Beylikdüzü, Başakşehir, Bahçelievler, Küçükçekmece ve Beşiktaş ilçelerinde düzenlenen "MAHZEN-37" operasyonlarında; Kasten Öldürmeye Teşebbüs, Kişiyi Hürriyetinden Yoksun Kılma, İş Yeri Kurşunlaması, Kasten Yaralama ve Tehdit suçlarına karıştığı tespit edilen, elebaşılığını yurt dışında firarı haldeki Beratcan Gökdemir’in yaptığı Daltonlar suç örgütü üyesi 14 şüphelinin yakalandığını açıkladı.