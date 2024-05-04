Parkta dinlenirken fenalaşıp, hayatını kaybetti

Olay, dün saat 19.00 sıralarında Muratpaşa ilçesine bağlı Zerdalilik Mahallesi Cebesoy Caddesi üzerindeki çocuk parkında meydana geldi. 4 ay önce kalp ameliyatı olduğu öğrenilen Ercan Çiçek, parkta bulunan banklarda oturduğu sırada aniden yere yığıldı. Durumu fark eden çevredekiler 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. İhbarla bölgeye polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekipleri yaptıkları ilk kontrollerde yerde hareketsiz yatan Çiçek'in hayatını kaybettiğini belirledi ve bölgeye olay yeri inceleme ekipleri yönlendirildi. Olay yeri inceleme ekipleri, Çiçek'in cansız bedeni üzerinde herhangi bir darp ve kesik izine rastlamadı. Olay yeri inceleme ekipleri ve savcının incelemelerinin ardından Çiçek'in cansız bedeni otopsisi yapılmak üzere Antalya Adli Tıp Kurumu Morgu'na kaldırıldı.
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Yorum yazarak Sonsöz Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Sonsöz Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Sonsöz Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Sonsöz Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.