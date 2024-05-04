‘Tırpan’ operasyonunda 6 kişi tutuklandı

İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Hırsızlık ve Yankesicilik Büro Amirliği ekipleri, Ramazan Bayramı nedeniyle yoğunluğun yaşandığı Şehirlerarası Otobüs Terminali ile bazı evlerde hırsızlık ihbarı aldı. Ekipler, oluşturdukları özel ekiple, şüphelilerin bulunduğu alanlarda kamera çalışması yaptı. Polis, kimliklerini belirlediği 6 şüphelinin dijital albümünü oluşturdu. Dijital albüm ile polis şüphelileri yakın takibe aldı. ‘Tırpan’ adı verilen operasyon düzenleyen ekipler, 6 şüpheliyi gözaltına aldı. Şüphelilerin evlerinde yapılan aramalarda tabanca ve bazı çalıntı eşyalar ele geçirildi. Şüphelilerden birinin 10 ayrı hırsızlık suçundan aranması olduğu belirlendi. 6 şüpheli, emniyetteki işlemlerinin ardından sevk edildikleri adliyede çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı.

Bu arada, şüphelilerin çaldıkları televizyonu motosiklete yükleyip götürme ve yolcu otobüsünde uyuyan yolcuların değerli eşyalarını çalma anları güvenlik kameralarına yansıdı.