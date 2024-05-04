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Sigaraya zam geldi

Tekel Bayi Yardımlaşma Derneği tarafından yapılan paylaşımda sigara Philip Morris sigara grubuna zam geldiği açıklandı.

Sigaraya zam geldi mask
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Tekel Bayi Yardımlaşma Derneği  sosyal medya hesabı üzerinden yaptığı paylaşımda sigara Philip Morris sigara grubuna zam geldiğini duyurdu.

İşte zamlı fiyat listesi;

Sigaraya zam geldi

# Sigara, Zam, sosyal

04 May 2024 - 09:14 - Gündem

Mahreç  Melisa Sapaz

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