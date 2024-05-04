Sigaraya zam geldi

Tekel Bayi Yardımlaşma Derneği sosyal medya hesabı üzerinden yaptığı paylaşımda sigara Philip Morris sigara grubuna zam geldiğini duyurdu.
İşte zamlı fiyat listesi;
Tekel Bayi Yardımlaşma Derneği tarafından yapılan paylaşımda sigara Philip Morris sigara grubuna zam geldiği açıklandı.
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Yorum yazarak Sonsöz Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Sonsöz Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Sonsöz Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Sonsöz Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.